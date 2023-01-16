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Осинькин - о возможном переходе Рассказова: спартаковские воспитанники исторически приносили большую пользу "Крыльям"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал возможное подписание Николая Рассказова в самарский клуб.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"В "Спартаке" действительно непросто. От нас туда в последнее время перешли несколько футболистов, но ни Чернов, ни Зиньковский пока не играют постоянно. А у "Крыльев" исторически всегда получалось успешно принимать у себя бывших спартаковских воспитанников, они довольно большую пользу приносили нашему клубу", - цитирует Осинькина Metaratings.

Напомним, ранее сегодня "Крылья Советов" объявили о прибытии Николая Рассказова на сбор команды в Турцию. Контракт с игроком "Спартака" пока не подписан. Его соглашение с красно-белыми рассчитано до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рассказова в 600 тысяч евро.

В нынешнем сезоне в активе Рассказова 11 матчей в составе "Спартака", в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. В январе этого года Николаю исполнилось 25 лет.


Осинькин Рассказов Спартак Крылья Советов
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