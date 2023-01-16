"Влашич - лучший, с кем я играл в ЦСКА? Да. В ЦСКА он показывал топовый футбол. Влашич входил в тройку лучших игроков РПЛ. Лучший из россиян, кроме Акинфеева? Дивеев. У него самый высокий потенциал. Этот парень сильно помог мне, когда меня ставили вторым центральным защитником. Уверен: скоро он заиграет не только в Италии, но и в любом европейском чемпионате", - цитирует Бийола Sport24.
Напомним, Яка Бийол с 2018 по 2022 годы выступал за ЦСКА. Прошлым летом словенец перебрался в "Удинезе". В нынешнем сезоне он провел за команду 15 матчей в Серии А и Кубке Италии, отметившись двумя забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бийола в 10 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Никола Влашич летом прошлого года перешел на правах аренды в "Торино". С того момента хорватский полузащитник, который продолжает принадлежать "Вест Хэму", провел 18 матчей в Серии А, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
В активе Игоря Дивеева 12 матчей за ЦСКА в текущем сезоне. Он получил серьезное повреждение в сентябрьском матче против "Торпедо" (0:1) и с тех пор восстанавливается от травмы.
Бийол: Влашич - лучший, с кем я играл в ЦСКА. Из россиян - Дивеев. Уверен, он заиграет в любом европейском чемпионате
Экс-защитник ЦСКА Яка Бийол поделился мнением о бывших партнерах по команде.
Фото: РПЛ