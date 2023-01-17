- Глушенков себя проявил в "Спартаке". Пиняев - на перспективу хороший трансфер, у него отличные задатки. Футболист такого плана, похож на Максима Бузникина. Ему 18 лет, это непредсказуемый возраст, неизвестно, что с ним может произойти. Сколько соблазнов перед молодым футболистом, который переезжает в Москву? Он переходит в новую команду с другими правилами, там другой состав. Михаил Галактионов - не Игорь Осинькин, который ему доверял. Здорово, если он заиграет, но Глушенкову будет легче, чем Пиняеву в 18 в новом клубе. Не факт, что проявит себя в первых матчах, - передает слова Сенникова Matchtv.ru.
В декабре 2022 года в московский "Локомотив" перешли два футболиста самарских "Крыльев Советов" - 23-летний центральный нападающий Максим Глушенков и 18-летний левый вингер Сергей Пиняев, общая сумма трансферной компенсации за обоих игроков составила около 5,2 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Глушенкова 21 матч за самарцев во всех турнирах, 6 забитых голов и 6 результативных передач. Пиняев в составе волжан провел в этом сезоне 15 игр во всех турнирах и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 голевых паса. Из 11 матчей Российской премьер-лиги, в которых принял участие Пиняев на летне-осеннем отрезке чемпионата, в 9 главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин выпускал его в основном составе.
Сенников - о новичках "Локомотива": у Пиняева отличные задатки, но Галактионов - не Осинькин, который ему доверял
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал зимние трансферы "железнодорожников" из самарских "Крыльев Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"