По данным источника, красно-белые рассматривали трансфер еще одного форварда только на случай, если команду покинет ямайский нападающий Шамар Николсон. В итоге Николсон остался в клубе, поэтому приобретение Сычевого посчитали нецелесообразным.
В конце прошлого года Сычевой официально перешел из "Оренбурга" в "Крылья Советов". В нынешнем сезоне форвард провел 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Прямо сейчас Сычевой делит лидерство в гонке бомбардиров с Квинси Промесом ("Спартак").
В активе Шамара Николсона в этом же сезоне 17 матчей, 4 гола и 2 голевые передачи.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Спартак" готов был подписать Сычевого только в случае ухода Николсона
Стало известно, почему "Спартак" отказался от идеи с приобретением форварда Владимира Сычевого.
Фото: РПЛ