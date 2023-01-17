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"Чемпионат": "Торпедо" намерено подписать контракт с Дзюбой в ближайшие дни. В переходе заинтересован лично Геркус

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Московское "Торпедо" продолжает вести переговоры с форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: Global Look Press
По сообщениям СМИ, президент Торпедо Илья Геркус лично заинтересован в подписании 34-летнего центрального нападающего Артема Дзюбы. Илья хочет договориться с игроком и подписать соглашение в ближайшие дни. В экс-форварде "Зенита" функционер видит футболиста, который поможет московскому коллективу остаться в РПЛ по итогам сезона. Источник отмечает, что совет директоров "автозаводцев" не поддерживает идею Геркуса.

Артем Дзюба с 2015 по 2022 годы выступал за "Зенит", но весной прошлого года не договорился о новом контракте с петербуржцами и покинул клуб. Сезон россиянин начинал в турецкой Суперлиге в клубе "Адана Демирспор". За команду форвард поучаствовал в 5 встречах и забил 1 мяч. В начале ноября Артем принял решение досрочно прекратить сотрудничество с турецкой командой.

"Торпедо" по итогам первой половины РПЛ располагается на 16 месте. Команда Андрея Талалаева набрала всего 6 очков после 17 сыгранных туров.

Источник: "Чемпионат"


Дзюба Геркус Торпедо
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