- Были в моей карьере варианты уехать в Европу? Слышал об интересе со стороны "Саутгемптона", когда первый или второй сезон выступал за "Рубин". В клубе говорили, что есть такое предложение, но без конкретики. Поэтому всерьез не думал даже о том, хочу ехать куда-то или нет, - передаю слова Набиуллина "Известия".
27-летний левый защитник Эльмир Набиуллин является воспитанником академии казанского "Рубина", за взрослую команду которого выступал с января 2014 года по февраль 2018 года. Зимой 2018 года футболист перешел в петербургский "Зенит", сумма трансферной компенсации составила 4,5 миллиона евро. В июле 2019 года Набиуллин за 3 миллиона перешел в "Сочи", в июле 2021 года на правах свободного агента отправился в "Химки", с августа 2022 года выступает за "Пари Нижний Новгород". В текущем сезоне на счету игрока 13 матчей во всех турнирах без результативных действий.
Защитник "Пари НН" Набиуллин: в "Рубине" слышал об интересе ко мне со стороны "Саутгемптона"
27-летний левый защитник "Пари Нижнего Новгорода" Эльмир Набиуллин рассказал о своем отношении к вариантам продолжения карьеры за рубежом.
Фото: "Спорт день за днем"