- В течение месяца Урош окончательно восстановится и будет готов выйти на поле. Предложений из России так и не поступило. В итоге Спайич принял предложение "Црвены Звезды", где и продолжит карьеру, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
29-летний серб Урош Спайич, выступающий на позиции центрального защитника, защищал цвета Краснодара с осени 2020 года по зиму 2022. Во время этого периода футболист отправлялся в аренду в "Фейеноорд". В январе прошлого года серб окончательно покинул стан быков и перебрался в турецкую "Касымпашу". В РПЛ Урош провел 53 игры, в которых отметился 2 голами и 2 ассистентскими действиями. Авторитетный аналитический сайт оценивает ориентировочную трансферную стоимость Спайича в 2 млн евро.
Агент: Спайич перешел в "Црвену Звезду". Предложений из России так и не поступило
Агент экс-игрока "Краснодара" Уроша Спайича Стеван Микович высказался по поводу будущего футболиста.
Фото: "Краснодар"