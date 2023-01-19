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Медведев: ведем переговоры о сотрудничестве с "Коринтианс" и "Фламенго"

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что клуб планирует сотрудничать с бразильскими клубами.
Фото: Global Look Press
- Новыми партнёрами "Зенита" могут стать "Коринтианс" и "Фламенго". "Фламенго" мы пригласили на турнир памяти Юрия Морозова, который ежегодно проходит в нашей академии. Надеюсь, они смогут приехать... Бразилия у нас тоже один из основных векторов развития. И я уверен, что это не только игроки в основе "Зенита", но и другие формы сотрудничества, включая товарищеские игры, обмен тренерским опытом, - приводит комментарий Медведева "Матч ТВ".

В декабре 2022 года делегация "Зенита" побывала в Бразилии, где провела ряд встреч в рамках ознакомления с местной футбольной инфраструктурой и переговоров по потенциальным новичкам. Недавно было объявлено, что "Зенит" и "Коринтианс" достигли договоренности по обмену футболистами. Экс-форвард петербуржцев Юри Алберто теперь будет защищать цвета бразильского клуба, а бразильские футболисты Роберт Ренан и хавбек Ду Кейрос перебрались в стан петербуржского коллектива. Также "Коринтианс" предоставил "Зениту" право первоочередного выкупа 16-летнего вингера Педро. В составе "Зенита" выступают 7 бразильских игроков. Летом их количество увеличится до 8. Ранее "Зенит" и казахстанский Кайрат заключили соглашение о сотрудничестве.

"Зенит" уверенно движется к своему 5-му чемпионству подряд. Команда Сергея Семака набрала 42 очка и опережает "Спартак", который располагается на 2-м месте, на 6 баллов.


Фламенго Коринтианс Медведев Зенит
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