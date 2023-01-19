"Дима — патриот "Локомотива", это первое, что необходимо понимать в контексте темы возможного трансфера. Да, есть желание попробовать силы в Европе. Да, "Бешикташ" — постоянный участник еврокубков. Но Дима относится ко всему профессионально, на всё воля божья и воля "Локомотива", - цитирует Банатина "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что "Бешикташ" сделал "Локомотиву" официальное предложение по трансферу Дмитрия Баринова. "Железнодорожники" отклонили оффер турецкого клуба. По разным данным "Локомотив" потребовал за игрока от 6 до 15 млн евро. Сегодня появилась информация, что "Бешикташ" сделал новое предложение в размере 4 млн евро.
В текущем сезоне Дмитрий Баринов провел 20 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Он является воспитанником красно-зеленых. Контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.
Агент Баринова: да, есть желание попробовать силы в Европе, но на все воля "Локомотива". Дима - патриот клуба
Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, оценил вероятность перехода его клиента в "Бешикташ".
Фото: РИА Новости