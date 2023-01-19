Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Баринова: да, есть желание попробовать силы в Европе, но на все воля "Локомотива". Дима - патриот клуба

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, оценил вероятность перехода его клиента в "Бешикташ".
Фото: РИА Новости
"Дима — патриот "Локомотива", это первое, что необходимо понимать в контексте темы возможного трансфера. Да, есть желание попробовать силы в Европе. Да, "Бешикташ" — постоянный участник еврокубков. Но Дима относится ко всему профессионально, на всё воля божья и воля "Локомотива", - цитирует Банатина "Чемпионат".

Напомним, ранее стало известно, что "Бешикташ" сделал "Локомотиву" официальное предложение по трансферу Дмитрия Баринова. "Железнодорожники" отклонили оффер турецкого клуба. По разным данным "Локомотив" потребовал за игрока от 6 до 15 млн евро. Сегодня появилась информация, что "Бешикташ" сделал новое предложение в размере 4 млн евро.

В текущем сезоне Дмитрий Баринов провел 20 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Он является воспитанником красно-зеленых. Контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.


Баринов Локомотив Бешикташ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
L'Equipe: Абубакар, который ушел из "Аль-Насра" из-за Роналду, вернется в "Бешикташ"
"Реал" обыграл "Вильярреал" в Кубке Испании, уступая 0:2 к 57-й минуте
"Ювентус" обыграл "Монцу" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Дубль Мареза принес "Манчестер Сити" волевую победу над "Тоттенхэмом"
19 января
"Барселона" разгромила "Сеуту" и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
Журналист Карпов: "Торпедо" отказалось от Дзюбы из-за плохой формы и возможных проблем в раздевалке 2
Масалитин - о голе Облякова "Оренбургу" на сборах: главное, чтобы забивал в чемпионате 1 эксклюзив
"Хапоэль" Беэр-Шева проиграл "Маккаби" в финале Кубка Израиля. Шапи-Сулейманов получил красную карточку 1
Роналду признали лучшим игроком матча звезд Эр-Рияда против "ПСЖ". Он отметился дублем 1
Пономарев - о победе ЦСКА над "Оренбургом": самое важное, что не пропустили эксклюзив
"Ман Сити" - "Тоттенхэм": стартовые составы на перенесенный матч 7 тура АПЛ. Кейн и Холанд - выйдут с первых минут
Агент Баринова: да, есть желание попробовать силы в Европе, но на все воля "Локомотива". Дима - патриот клуба 1
Гол Фелипе Андерсона принес "Лацио" победу над "Болоньей" и выход в четвертьфинал Кубка Италии
Дубль Роналду не помог звездам Эр-Рияда обыграть "ПСЖ" в матче с 9 забитыми мячами. У Месси и Мбаппе - по одному голу 10
"РБ Спорт": Дзюба получил предложение от еще одного клуба РПЛ. Это конкурент "Торпедо" в таблице 3