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Червиченко: самыми интересными и неординарными ребятами из приезжавших в РПЛ были Халк и Вагнер Лав

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил на вопрос о том, кого из поигравших ранее в РПЛ легионеров он хотел бы вернуть.
Фото: Getty Images
- У меня нет огромной любви к кому-то из приезжавших игроков. Мне было интересно смотреть за Халком и Вагнером Лавом. Вот эти ребята были самыми неординарными и интересными. Выберу их, - передает слова Червиченко "Чемпионат".

36-летний бразильский форвард "Атлетико Минейро" Халк выступал в чемпионате России в составе "Зенита" с сентября 2012 года по июль 2016 года. В Российской премьер-лиге Халк сыграл 97 матчей, забил 56 голов и отдал 39 голевых передач; всего в составе сине-бело-голубых во всех турнирах на его счету 148 матчей, 77 забитых мячей и 59 ассистов.

38-летний бразильский нападающий "Спорт Ресифи" Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА с перерывами в период с июля 2004 года по июль 2013 года. В Российской премьер-лиге форвард записал на свой счет 169 матчей, 85 забитых голов и 38 результативных передач, всего за красно-синих - 259 матчей, 124 гола и 53 ассиста.


Зенит ЦСКА Халк Вагнер Лав Червиченко
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