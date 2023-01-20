– Если Смолов уйдет, то Тюкавин отлично заменит Федора. Тюкавин – отличный нападающий, мне он всегда нравился. Голевое чутье у него на высоком уровне, – приводит слова Тарханова "РБ Спорт".
Основным центральным нападающим московского "Динамо" в текущем сезоне является более опытный Федор Смолов. 20-летний форвард Константин Тюкавин регулярно заменяет его по ходу вторых таймов, чаще всего проводит свои игровые отрезки успешно и результативно. В нынешнем сезоне у Тюкавина насчитывается 16 матчей в Российской премьер-лиге (560 минут на футбольном поле в общей сумме) и шесть матчей в Кубке России, на его групповой стадии (248 минут). Константин забил пять мячей и отдал три голевых передачи. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. К Федору Смолову интерес исходит из чемпионата Турции.
Тарханов: если Смолов уйдет, Тюкавин отлично заменит его. Голевое чутье у Константина на высоком уровне
Известный российский тренер Александр Тарханов уверен, что Константину Тюкавину удастся успешно заменить Федора Смолова, если тот уйдет из "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"