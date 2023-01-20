"Николай успел принять участие в тренировочном процессе. Мы знакомимся и общаемся, а также улаживаем некоторые детали. Думаю, что в ближайшие пять дней будет какая?то информация. У нас есть ответы на вопросы, которые нас волновали", - приводит слова Корниленко "Матч ТВ".
Напомним, ранее "Крылья Советов" объявили о прибытии Николая Рассказова на сбор команды в Турцию. Контракт с игроком "Спартака" пока не подписан. Его соглашение с красно-белыми рассчитано до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рассказова в 600 тысяч евро.
В нынешнем сезоне в активе Рассказова 11 матчей в составе "Спартака", в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. В январе этого года Николаю исполнилось 25 лет.
Спортдир "Крыльев" Корниленко: в ближайшие 5 дней будет информация по Рассказову
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал, когда клуб объявит решение о возможном подписании Николая Рассказова из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"