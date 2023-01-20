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"Спартак" потребует неустойку от "Левски" за отмену товарищеского матча

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"Спартак" рассчитывает на компенсацию за отказ "Левски" от проведения товарищеской встречи на тренировочном сборе.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, "Спартак" должен был сыграть с "Левски" на тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча была запланирована на 22 января, но в итоге болгарский клуб объявил об отказе от ее проведения. Сообщалось, что против матча с российскими клубами выступили фанаты болгарского клуба.

"Со своей стороны "Спартак" будет требовать от "Левски" выплаты неустойки, установленной матч-контрактом за отказ от игры", - цитирует пресс-службу "Спартака" "СЭ".

"Спартак" находится на сборе в Дубае до 27 января. После этого красно-белые останутся в ОАЭ, но переберутся в Абу-Даби, где и пройдет второй тренировочный сбор.


Спартак Левски
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