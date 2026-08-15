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Тикнизян переходит из "Црвены Звезды" в другой европейский клуб - источник

Стало известно, где продолжит карьеру Наир Тикнизян.
Фото: Getty Images
По информации источника, бывший футболист "Локомотива" и ЦСКА переходит в "Олимпиакос" за 7 миллионов евро. В ближайшее время игрок вылетит в Грецию для подписания соглашения.

Наир Тикнизян выступал в составе сербской "Црвены Звезды" с начала июля 2025 года. В прошлом сезоне левый защитник провел за клуб 47 матчей, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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