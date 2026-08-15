"Краснодар" - "Ахмат": во сколько начало и где смотреть трансляцию матча 4 тура РПЛ

Сегодня, 15 августа, "Краснодар" на домашнем стадионе сыграет с грозненским "Ахматом" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info также бесплатно проведет текстовую трансляцию встречи.
После 3 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками, грозненцы располагаются на 13 строчке с 2 баллами в своем активе.