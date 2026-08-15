Даку высказался о дебюте за "Спартак" в матче с "Краснодаром": болельщики приняли хорошо

Фото: ФК "Спартак"

В команде я чувствую себя очень хорошо, болельщики тоже приняли меня очень хорошо, - сказал Даку в видео на YouTube-канале " Спартака ".

По словам Даку, он испытал много эмоций от дебюта - он хорошо чувствует себя в команде.- В эти минуты я испытал слишком много эмоций, но, к сожалению, мы не выиграли. Однако для меня было очень важно дебютировать за этот клуб.В 3 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе уступил "Краснодару" со счетом 1:2. Мирлинд Даку вышел на поле во втором тайме, но не отметился результативными действиями в дебютном матче за красно-белых.Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. Перед трансфером игрока фанаты красно-белых во время матча Кубка России с "Оренбургом" (5:1) скандировали с трибун "Косово - Сербия", а одна из фанатских группировок открыто высказалась против перехода форварда.