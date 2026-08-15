Глушаков: Даку в "Спартаке" - ядерная бомба, которая взорвется

- Новые игроки приходят, пришёл Даку. С одной стороны, это хорошо, а с другой — это ядерная бомба, которая взорвётся.
Если он не будет играть, могут быть конфликты. Как они будут с Барко делить лидерство в клубе? - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. Перед трансфером игрока фанаты красно-белых во время матча Кубка России с "Оренбургом" (5:1) скандировали с трибун "Косово - Сербия", а одна из фанатских группировок открыто высказалась против перехода форварда.