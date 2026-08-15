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Глушаков: Даку в "Спартаке" - ядерная бомба, которая взорвется

Экс-игрок сборной России Денис Глушаков высказался о переходе Мирлинда Даку в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Глушакова, Даку - это ядерная бомба, которая взорвется.

- Новые игроки приходят, пришёл Даку. С одной стороны, это хорошо, а с другой — это ядерная бомба, которая взорвётся.

Если он не будет играть, могут быть конфликты. Как они будут с Барко делить лидерство в клубе? - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. Перед трансфером игрока фанаты красно-белых во время матча Кубка России с "Оренбургом" (5:1) скандировали с трибун "Косово - Сербия", а одна из фанатских группировок открыто высказалась против перехода форварда.

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