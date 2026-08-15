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"Зенит" объявил о переходе защитника в "Крылья Советов"

"Крылья Советов" подписали нового футболиста.
Фото: ФК "Зенит"
"Юрий Горшков продолжит карьеру в Самаре. Футбольные клубы "Зенит" и "Крылья Советов" достигли договоренности о переходе защитника", - написано в Telegram-канале клуба.

Как сообщает пресс-служба "Крыльев Советов", соглашение подписано до 2029 года.

Юрий Горшков выступал в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2024 года. Всего за сине-бело-голубых левый защитник провел 43 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

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