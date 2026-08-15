"Зенит" объявил о переходе защитника в "Крылья Советов"

"Крылья Советов" подписали нового футболиста.

Фото: ФК "Зенит"

"Юрий Горшков продолжит карьеру в Самаре. Футбольные клубы " Зенит " и "Крылья Советов" достигли договоренности о переходе защитника", - написано в Telegram-канале клуба

Как сообщает пресс-служба "Крыльев Советов", соглашение подписано до 2029 года.Юрий Горшков выступал в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2024 года. Всего за сине-бело-голубых левый защитник провел 43 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.