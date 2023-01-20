"22 января играем с клубом АГМК (Узбекистан). Этот матч состоится вместо игры с "Левски", - цитирует "СЭ" пресс-атташе "Спартака" Дмитрия Зеленова.
Напомним, ранее первым соперником "Спартака" на тренировочном сборе в ОАЭ должен был стать "Левски", однако болгарский клуб в последний момент отказался от проведения встречи. Сообщалось, что против игры с российским клубом выступили фанаты "Левски". Сегодня стало известно, что красно-белые потребуют выплаты неустойки за отказ "Левски" от договоренности.
"Спартак" вместо "Левски" сыграет с АГМК из Узбекистана
"Спартак" нашел замену "Левски" для товарищеского матча на тренировочном сборе.
Фото: ФК "Спартак"