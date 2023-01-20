"Согласен с тем, что Миранчук, Головин и Чалов не раскрыли свой потенциал в полной мере. У каждого из них были задатки топ-игрока для ведущих европейских клубов. Черчесова в свое время ругали за резкие слова в адрес ребят, но в итоге Стас оказался прав. "Золотой актив" так и не оправдал ожиданий", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Напомним, в 2020 году Черчесов в интервью жестко ответил на вопрос про "золотой актив" сборной России: Александра Головина, братьев Миранчуков и Федора Чалова:
"Давайте сделаем так: этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл – и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, да, о чем я говорю?" - заявил тогда Черчесов.
Александр Головин с 2018 года выступает за "Монако". Алексей Миранчук летом этого года перебрался на правах аренды из "Аталанты" в "Торино". А Федор Чалов продолжает играть за ЦСКА. В прошлом сезоне форвард уезжал в аренду в швейцарский "Базель".
Кавазашвили: Черчесов оказался прав по Миранчуку, Головину и Чалову. "Золотой актив" не оправдал ожиданий
Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что Алексей Миранчук, Александр Головин и Федор Чалов не оправдали ожиданий.
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