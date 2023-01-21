По данным источника, Дзюба после неудачных переговоров с "Торпедо" может продолжить карьеру в чемпионате Китая: при этом сам Артем хочет найти клуб в РПЛ.
Напомним, что вчера президент московского "Торпедо" Илья Геркус открыто заявил о том, что "автозаводцы" отказались от идеи приобретения Артема Дзюбы. Экс-нападающий "Зенита" и еще нескольких российских команд в начале ноября 2022 года расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который он переходил прошлым летом. Из "Зенита" Артем Дзюба ушел по окончании предыдущего сезона по истечении контракта с клубом из Санкт-Петербурга.
Источник: Calciomercato
Calciomercato: Дзюба после неудачных переговоров с "Торпедо" может продолжить карьеру в чемпионате Китая
34-летний российский нападающий Артем Дзюба, находящийся в статусе свободного агента, может перейти в один из китайских клубов.
Фото: РИА Новости