Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
15:30
ЧелсиНе начат
П1 1.98X 3.85П2 3.95
Саутгемптон
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.7
Борнмут
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 2.9X 3.05П2 2.7
Лестер Сити
18:00
БрайтонНе начат
П1 3.8X 3.7П2 1.97
Вест Хэм
18:00
ЭвертонНе начат
П1 1.8X 3.6П2 4.8
Кристал Пэлас
20:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 4.2X 3.5П2 1.94

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
16:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.1X 3.1П2 2.5
Эспаньол
18:15
БетисНе начат
П1 2.75X 3.25П2 2.75
Атлетико
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.39X 4.9П2 8.6
Севилья
23:00
КадисНе начат
П1 1.74X 3.7П2 5.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
17:00
ЛеччеНе начат
П1 2.45X 3.15П2 3.2
Салернитана
20:00
НаполиНе начат
П1 8.6X 5.8П2 1.33
Фиорентина
22:45
ТориноНе начат
П1 2.12X 3.3П2 3.75

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
ГертаНе начат
П1 2.42X 3.5П2 2.95
Айнтрахт
17:30
Шальке-04Не начат
П1 1.42X 5.2П2 7.2
Штутгарт
17:30
МайнцНе начат
П1 2.43X 3.5П2 2.95
Унион
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.37X 3.4П2 3.1
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.7
Кёльн
20:30
ВердерНе начат
П1 2.22X 3.7П2 3.1
Реклама лига ставок Сделать ставку

Calciomercato: Дзюба после неудачных переговоров с "Торпедо" может продолжить карьеру в чемпионате Китая

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
34-летний российский нападающий Артем Дзюба, находящийся в статусе свободного агента, может перейти в один из китайских клубов.
Фото: РИА Новости
По данным источника, Дзюба после неудачных переговоров с "Торпедо" может продолжить карьеру в чемпионате Китая: при этом сам Артем хочет найти клуб в РПЛ.

Напомним, что вчера президент московского "Торпедо" Илья Геркус открыто заявил о том, что "автозаводцы" отказались от идеи приобретения Артема Дзюбы. Экс-нападающий "Зенита" и еще нескольких российских команд в начале ноября 2022 года расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который он переходил прошлым летом. Из "Зенита" Артем Дзюба ушел по окончании предыдущего сезона по истечении контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

Источник: Calciomercato


Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Calciomercato: Дзюба после неудачных переговоров с "Торпедо" может продолжить карьеру в чемпионате Китая 1
Официально: Керк покинул расположение "Локомотива" и отправится в аренду. Контракт приостановлен по обоюдному согласию
Поттер – о "Ливерпуле" в этом сезоне: Клопп – фантастический парень и тренер. Они все преодолеют и исправят положение
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Спортивный директор "Вероны": мы ведем переговоры по аренде Гайча, но расходимся в цифрах и условиях
Daily Mail: "Манчестер Юнайтед" хочет подписать Кейна. Форвард готов к переходу
Конте – о "Тоттенхэме": 21 пропущенный в 10 матчах – будто команда из зоны вылета
Медведев: "Зенит" в феврале разыграет автомобиль Lada среди болельщиков, которые оформили Fan ID 2
Мексиканский "Пумас" объявил о расторжении контракта с Дани Алвесом, арестованного из-за сексуальных домогательств 3
Александр Мостовой: в "Торпедо" Дзюба был бы номер один. Думаю, переход не произошел не по футбольным мотивам эксклюзив
Sport24: московское "Динамо" не получало от болгарской "Арды" сообщений о возможной отмене товарищеского матча
Олег Терехин: мы прекрасно понимаем, что на 80-м месте наш чемпионат не находится. Это все делается искусственно эксклюзив
"Левски" в письме "Уралу" назвал причину отказа от матчей с российскими клубами на сборах 5
Камоцци – о Кофрие в Лиге 1: это его чемпионат. Там он может показать свое мастерство
Василенко: у меня были переговоры с "Пари НН". Получал предложения не только из России, но и из Белоруссии и Казахстана