"В потасовке все практически участвовали. А тот же Барриос сначала немного потолкался, потом его в кучу "замели" и начали бить. За что ему шесть матчей? Мне кажется, разным игрокам можно было разные сроки дисквалификации давать… Кстати, зачинщику Промесу вообще ничего не дали", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Напомним, "Зенит" и "Спартак" встречались в матче группового этапа Кубка России в ноябре. Матч завершился победой петербуржцев в серии пенальти (4:2). При этом в концовке основного времени между игроками обеих команд началась потасовка, которая переросла в драку.
По ее итогам 6-матчевые дисквалификации получили по три игрока каждой из команд: Вильмар Барриос, Малком и Родригао из "Зенита", Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов из "Спартака". "Зенит" подавал апелляцию с требованием наказать и Квинси Промеса, но получил отказ.
Полузащитник "Зенита" Мостовой: за что Барриосу 6 матчей дисквалификации? Зачинщику драки Промесу вообще ничего не дали
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал сроки дисквалификации, которые наложили на игроков сине-бело-голубых и "Спартака" за драку.
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