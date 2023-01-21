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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Челси1 тайм
П1 2.68X 2.78П2 3.15
Вест Хэм
18:00
ЭвертонНе начат
П1 1.78X 3.65П2 4.9
Саутгемптон
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.75
Борнмут
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 2.85X 3.1П2 2.75
Лестер Сити
18:00
БрайтонНе начат
П1 4.1X 3.85П2 1.87
Кристал Пэлас
20:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 4.2X 3.55П2 1.91

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Реал Сосьедад1 тайм
П1 3.1X 2.9П2 2.62
Эспаньол
18:15
БетисНе начат
П1 2.8X 3.1П2 2.8
Атлетико
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.39X 4.9П2 8.8
Севилья
23:00
КадисНе начат
П1 1.73X 3.7П2 5.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
17:00
ЛеччеНе начат
П1 2.28X 3.1П2 3.6
Салернитана
20:00
НаполиНе начат
П1 8.2X 5.6П2 1.35
Фиорентина
22:45
ТориноНе начат
П1 2.07X 3.3П2 3.95

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
17:30
МайнцНе начат
П1 2.36X 3.5П2 3.05
Унион
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.38X 3.3П2 3.15
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
П1 2.32X 3.4П2 3.2
Бохум
17:30
ГертаНе начат
П1 2.36X 3.5П2 3.05
Айнтрахт
17:30
Шальке-04Не начат
П1 1.41X 5.2П2 7.4
Кёльн
20:30
ВердерНе начат
П1 2.03X 3.7П2 3.6
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Полузащитник "Зенита" Мостовой: за что Барриосу 6 матчей дисквалификации? Зачинщику драки Промесу вообще ничего не дали

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Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал сроки дисквалификации, которые наложили на игроков сине-бело-голубых и "Спартака" за драку.
Фото: РИА Новости
"В потасовке все практически участвовали. А тот же Барриос сначала немного потолкался, потом его в кучу "замели" и начали бить. За что ему шесть матчей? Мне кажется, разным игрокам можно было разные сроки дисквалификации давать… Кстати, зачинщику Промесу вообще ничего не дали", - цитирует Мостового "Матч ТВ".

Напомним, "Зенит" и "Спартак" встречались в матче группового этапа Кубка России в ноябре. Матч завершился победой петербуржцев в серии пенальти (4:2). При этом в концовке основного времени между игроками обеих команд началась потасовка, которая переросла в драку.

По ее итогам 6-матчевые дисквалификации получили по три игрока каждой из команд: Вильмар Барриос, Малком и Родригао из "Зенита", Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов из "Спартака". "Зенит" подавал апелляцию с требованием наказать и Квинси Промеса, но получил отказ.


Мостовой Ан Промес Барриос Зенит Спартак
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