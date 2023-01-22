– Если Керк уехал из "Локомотива" из-за того, что боится проиграть конкуренцию Пиняеву, то это какая-то отмазка. Нельзя так сдаваться, ни один футболист так бы не сказал. Потеря для "Локомотива"? Смотря какой Керк. У него была пара неплохих игр, но стабильности никакой не было, – цитирует Билялетдинова Metaratings.
О том, что причиной ухода Джирано Керка из московского "Локомотива" стала конкуренция по позиции с новичком "железнодорожников" Сергеем Пиняевым, сообщил в своем телеграм-канале российский журналист и инсайдер Иван Карпов. 18-летний фланговый полузащитник перебрался в "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" этой зимой.
Сергей Пиняев признан лучшим молодым российским игроком в 2022 году (по версии премии "Первая пятерка"). Голландский форвард Джирано Керк вчера официально приостановил свой контракт с "железнодорожниками", отправившись в аренду в бельгийский "Антверпен" до лета 2023 года.
Динияр Билялетдинов: если Керк уехал из "Локо" из-за того, что боится проиграть конкуренцию Пиняеву, то это отмазка
Экс-полузащитник "железнодорожников" Динияр Билялетдинов прокомментировал уход Джирано Керка из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"