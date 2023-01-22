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Лидс
0 - 0 0 0
БрентфордПерерыв
П1 2.78X 2.44П2 3.55
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонПерерыв
П1 1.07X 10.5П2 60
Арсенал
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 1.93X 3.8П2 4.2

Чемпионат Испании. Примера

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Вильярреал
0 - 0 0 0
Жирона2 тайм
Эльче
18:15
ОсасунаНе начат
П1 3X 3.1П2 2.5
Барселона
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.25X 6.2П2 13
Атлетик
23:00
Реал МадридНе начат
П1 2.8X 3.4П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

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Сампдория
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Монца
0 - 1 0 1
Сассуоло2 тайм
П1 5.5X 3.45П2 1.73
Специя
20:00
РомаНе начат
П1 5.2X 3.6П2 1.75
Ювентус
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АталантаНе начат
П1 2.24X 3.3П2 3.45

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Боруссия Д
0 - 0 0 0
Аугсбург1 тайм
Боруссия М
19:30
БайерНе начат
П1 2.7X 3.75П2 2.48
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Бояринцев: Дзюба и Глушаков усилят любой клуб РПЛ. Игрокам есть что доказывать

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Экс-игрок "Спартака" Денис Бояринцев высказался по поводу Дениса Глушакова и Артема Дзюбы.
Фото: сборная России
- Глушаков и Дзюба — два опытных и качественных футболиста. Они любой клуб Премьер?лиги усилят, тут даже сомнений нет. Несмотря на возраст, они оба амбициозны, им есть, что доказывать, - приводит мнение Бояринцева "Матч ТВ".

Экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Денис Глушаков в данный момент пребывают без клубов и ведут переговоры с потенциальными работодателями. Артем начинал сезон в турецком клубе "Адана Демирспор", за которых отличился один раз в 5 матчах. Недавно экс-зенитовец вел переговоры с "Торпедо", но "автозаводцы" приняли решение не предлагать контракт форварду. Денис первую половину сезона РПЛ провел в "Химках". За красно-черных хавбек принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Сам игрок заявлял, что у него есть вариант в РПЛ.

Вчера СМИ сообщили, что "Пари НН" заинтересован в Дзюбе и Глушакове. Оба футболиста являются чемпионами России в составе "Зенита" и "Спартака" соответственно.


Бояринцев Дзюба Глушаков
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