- Глушаков и Дзюба — два опытных и качественных футболиста. Они любой клуб Премьер?лиги усилят, тут даже сомнений нет. Несмотря на возраст, они оба амбициозны, им есть, что доказывать, - приводит мнение Бояринцева "Матч ТВ".
Экс-игроки сборной России Артем Дзюба и Денис Глушаков в данный момент пребывают без клубов и ведут переговоры с потенциальными работодателями. Артем начинал сезон в турецком клубе "Адана Демирспор", за которых отличился один раз в 5 матчах. Недавно экс-зенитовец вел переговоры с "Торпедо", но "автозаводцы" приняли решение не предлагать контракт форварду. Денис первую половину сезона РПЛ провел в "Химках". За красно-черных хавбек принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. Сам игрок заявлял, что у него есть вариант в РПЛ.
Вчера СМИ сообщили, что "Пари НН" заинтересован в Дзюбе и Глушакове. Оба футболиста являются чемпионами России в составе "Зенита" и "Спартака" соответственно.
Бояринцев: Дзюба и Глушаков усилят любой клуб РПЛ. Игрокам есть что доказывать
Экс-игрок "Спартака" Денис Бояринцев высказался по поводу Дениса Глушакова и Артема Дзюбы.
Фото: сборная России