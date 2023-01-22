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Дуглас Сантос: помешать "Зениту" выиграть чемпионат можем только мы сами

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Защитник "Зенита" Дуглас Сантос оценил перспективы своей команды в чемпионской гонке РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
- Что или кто может помешать "Зениту" выиграть чемпионат? Только мы сами. Пока что всё идет неплохо. Но если только вдруг мы решим, что дело сделано, то это будет самая большая ошибка, которую, уверен, мы не совершим. Мы продолжим играть так же дисциплинированно, уверенно и качественно, как в последние годы. Уверен, что с должными усилиями мы сможем выполнить поставленную задачу - стать чемпионами. Этого хочет абсолютно каждый игрок. У нас всё для этого есть, мы просто не должны расслабляться, - приводит слова Сантоса "СЭ".

Петербургский "Зенит" в последних четырех сезонах Российской премьер-лиги, начиная с сезонеа-2018/2019, неизменно становился чемпионом страны. В текущем розыгрыше национального чемпионата по итогам осенней части сине-бело-голубые лидируют, набрав 42 очка после 17 сыгранных матчей. Ближайшие соперники "Зенита" отстают в турнирной таблице на 6 очков (московский "Спартак") и 7 очков ("Ростов"), отрыв от остальных клубов составляет 13 и более очков. В осенней части сезона петербуржцы потерпели 3 поражения - одно в чемпионате России от грозненского "Ахмата" (1:2 дома) и два на групповом этапе национального Кубка - от "Крыльев Советов" (0:2 на выезде) и "Спартака" (0:3 на выезде).


Зенит Дуглас Сантос
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