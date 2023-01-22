- Я не знаю, готов ли "Лорьян" платить "Локомотиву" деньги за трансфер. Полагаю, что скорее они будут просить Изидора приостановить контракт, чтобы забрать его бесплатно, - приводит мнение журналиста "РБ Спорт".
"Лорьян" занимает 7-ю строчку в таблице французского первенства после 19 сыгранных туров. Вчера СМИ сообщили, что клуб хочет усилить свой состав 22-летним французом из "Локомотива" Вильсоном Изидором, выступающего на позиции центрального нападающего. Также источники отмечают, что "железнодорожники" рассматривают только денежную компенсацию за игрока и не хотят отдавать футболиста в аренду.
В текущем сезоне Вильсон Изидор забил 4 гола и оформил 4 голевые передачи в 17 встречах за московский коллектив.
Французский журналист: полагаю, что "Лорьян" будет просить Изидора приостановить контракт, чтобы забрать его бесплатно
Французский журналист Орельян Маседо высказался по поводу возможного перехода Вильсона Изидора в "Лорьян".
Фото: ФК "Локомотив"