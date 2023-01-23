- Видно, что ему очень интересно заниматься тренерской работой. Он на 100% готов к Премьер-лиге. Думаю, там он будет с "Балтикой" в следующем году, - цитирует Баркова Metaratings.ru.
Калининградская "Балтика" под руководством главного тренера Сергея Игнашевича по итогам осенней части сезона возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 41 очко в 20 сыгранных матчах. Отрыв балтийцев от занимающей вторую строчку владикавказской "Алании" составляет 3 очка, от находящегося на третьем месте казанского "Рубина" - 4 очка. По итогам сезона прямые путевки в РПЛ получат клубы, занявшие первое и второе места, обладатели третьей и четвертой позиций сыграют в стыковых матчах с представителями РПЛ.
Нападающий Барков: Игнашевич на 100% готов к РПЛ, он будет там с "Балтикой" в следующем году
Нападающий "Балтики" Дмитрий Барков высказал мнение о готовности главного тренера калининградцев Сергея Игнашевича к работе в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"