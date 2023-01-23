"Лацио" интересуется Сперцяном? Это фейк. Мы никогда им не интересовались", — цитирует функционера Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Лацио" готов включиться в борьбу за Сперцяна. Также сообщалось об интересе к игроку со стороны "Вильярреала" и "ПСВ".
Сперцян является лучшим бомбардиром "Краснодара" в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги – он записал себе в актив 9 голов в 16 матчах первенства. Также на его счету 5 результативных передач.
Спортдиректор "Лацио" - о возможном подписании Сперцяна: это фейк, мы никогда им не интересовались
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре прокомментировал слухи о возможности подписания полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"