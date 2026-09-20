Лещенко: "Динамо" должно быть в тройке по итогам чемпионата

- Жду, что "Динамо" должно быть в тройке по итогам чемпионата.
Появилась надежда побороться или за Кубок, или за главный трофей. Сейчас "Динамо" по составу и по игре выглядит предпочтительнее всех, - приводит слова Лещенко "Матч ТВ".
После девяти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.
В группе В Кубка России команда Сандро Шварца занимает второе место с 6 баллами по итогам 3 сыгранных туров. Лидирует в этом квартете "Краснодар" c 7 очками.