Лещенко: "Динамо" должно быть в тройке по итогам чемпионата

Народный артист России Лев Лещенко поделился мыслями о перспективах московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Лещенко, по итогам сезона "Динамо" должно попасть в топ-3 РПЛ.

- Жду, что "Динамо" должно быть в тройке по итогам чемпионата.

Появилась надежда побороться или за Кубок, или за главный трофей. Сейчас "Динамо" по составу и по игре выглядит предпочтительнее всех, - приводит слова Лещенко "Матч ТВ".

После девяти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.

В группе В Кубка России команда Сандро Шварца занимает второе место с 6 баллами по итогам 3 сыгранных туров. Лидирует в этом квартете "Краснодар" c 7 очками.

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