Футболист "Локомотива" - о Батракове в "Галатасарае": работает и впечатляет своим интеллектом

- Он работает и впечатляет своим интеллектом.
Надеюсь, у него все получится, он закрепится в составе "Галатасарая" и будет радовать нас своими голами и передачами, - приводит слова Еремеева "Матч ТВ".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. В составе турецкого клуба российский полузащитник вышел на поле в пяти матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.
Вчера, 19 сентября, "Галатасарай" на выезде уступил "Трабзонспору" в матче 6 тура турецкой Суперлиги со счетом 0:4, хет-трик на свой счет в этой встрече записал Мохамед Салах. Батраков вышел на поле во втором тайме.