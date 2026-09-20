Мостовой - о возможной отставке Диаса: поставьте Мусаева в "Родину" - результат не изменится

- Но чего вы от "Родины" ожидали? Они как были претендентами на борьбу за выживание, так ими и будут.
Хотите проверить — Мусаева в "Родину" поставьте, и посмотрим, а Диаса — в "Краснодар". И что, думаете, что-то другое будет? Конечно, результат тот же будет.
Ну уберут и уберут тренера. Другой появится, ну, может, выправит немного ситуацию, если купят игроков. Может, и заиграют, повезет где-то, а может, и нет, - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
Хуан Диас является главным тренером московской "Родины" с сентября прошлого года, под его руководством команда по итогам прошлого сезона стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в Российскую Премьер-Лигу. Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что клуб намерен отправить испанского специалиста в отставку. После девяти сыгранных туров команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице с 5 баллами в своем активе.
Мурад Мусаев возглавляет "Краснодар" - южане на данный момент возглавляют таблицу с 21 набранным очком. По итогам прошлого сезона "быки" стали вице-чемпионами России.