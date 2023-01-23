"Сколько ещё Песьяков сможет играть на топ-уровне? Три-четыре сезона точно. Песьяков — очень важный игрок для "Ростова". Не могу сказать, что сейчас ему нужно искать преемника", - цитирует Кафанова "РБ Спорт".
Песьяков выступает за "Ростов" с 2017 года. В текущем сезоне Российской Премьер-лиги он вышел на поле в 17 матчах, в трех из них футболист сохранил ворота южан в неприкосновенности.
Ростовчане завершили первую часть национального чемпионата на третьем месте в турнирной таблице – подопечные Валерия Карпина набрали 35 очков в 17-ти турах.
Кафанов: Песьяков сможет играть на топ-уровне еще 3-4 сезона. Это очень важный игрок "Ростова"
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов высказался о голкипере южан Сергее Песьякове.
Фото: ФК "Ростов"