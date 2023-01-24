- Денис Глушаков сегодня присоединился к команде на втором турецком сборе. Денис — игрок с огромным опытом, у которого нашим молодым футболистам будет чему поучиться и в тренировочном, и в игровом процессе. Пока Глушаков приезжает на просмотр, о подписании контракта сообщим, когда примем это решение. – приводит комментарий Измайлова "Матч ТВ".
35-летний центральный хавбек из России Денис Глушаков с января находится без команды. Экс-игрок "Спартака" досрочно прекратил сотрудничество со свои предыдущим клубом "Химками" и сейчас пребывает в поисках нового места продолжения своей карьеры. В этом сезоне чемпион России сыграл в 19 матчах за подмосковный коллектив, в которых забил 1 гол и оформил 1 голевую передачу. Ранее СМИ сообщили, что "Пари НН" хочет видеть у себя в команде Глушакова и другого экс-игрока сборной России Артема Дзюбу.
"Пари" НН ушел на зимнюю паузу, расположившись на 12-й строчке в таблице РПЛ. Нижегородский коллектив набрал 19 баллов после 17 проведенных туров российского первенства. Сейчас команда готовится к возобновлению сезона в Турции.
Гендиректор "Пари НН": Глушаков присоединился к команде на втором сборе. Пока Денис приезжает только на просмотр
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов прокомментировал прибытие на сбор команды российского футболиста Дениса Глушакова.
Фото: "Матч ТВ"