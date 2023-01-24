- Промес грязный футболист? Не сказал бы. Со мной он нормально себя вёл. Скорее, Соболев может локтями поработать, а Квинси – качественный футболист. Но я не понимаю, почему нашим игрокам дают 6 матчей дисквалификации, а Квинси – 0? Ведь он начал драку. Это странно, - приводит мнение Кругового Metaratings.
"Зенит" в последним официальном матче в 2022 году встречался со "Спартаком" в рамках Кубка России. Команде Сергея Семака для выхода в верхнюю сетку турнира было необходимо побеждать московский коллектив с разницей в 4 мяча, "Спартаку" хватало и ничейного результата. Основные 90 минут игры завершились массовой стычкой между игроками. Главный арбитр Владимир Москалев показал по 3 красные карточки футболистам обеих команд, а позже КДК вынес дополнительные санкции в виде дисквалификации на 6 матчей.
Драка началась со стычки Вильмара Барриоса и Квинси Промеса. Первый был удален с поля, а голландец остался без наказания. "Зенит" принял решение обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть неудаление Промеса. Организация утвердила, что Квинси ошибочно не получил красную карточку, но КДК не стал применять к вингеру москвичей дополнительных санкций.
Круговой: Промес не грязный футболист, но не понимаю, почему нашим игрокам дают 6 матчей дисквалификации, а Квинси – 0
Российский защитник "Зенита" Данил Круговой высказался по поводу голландского вингера "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: "СЭ"