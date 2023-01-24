- Чемпионат Голландии более открытый, там больше зон для игры, меньше сопротивления. Сперцян может быть там эффективен. Но лично я не слышал об интересе к российскому игроку, - приводит мнение Корнеева Sport24.
22-летний атакующий хавбек из Армении Эдуард Сперцян в этом сезоне стал одним из ключевых футболистов "Краснодара". Воспитанник "быков" забил 10 голов и оформил 6 ассистентских действий в 21 игре за свою команду во всех соревнованиях. Контракт Эдуарда с горожанами истекает летом 2026 года. Авторитетный аналитический интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна в 9 млн евро.
Ранее СМИ сообщали, что голландские коллективы "ПСВ", располагающийся на 3-й строчке чемпионата Нидерландов, и "Фейеноорд", лидирующий в нынешнем розыгрыше национального первенства, хотели бы видеть футболиста в своих рядах. Также игроком сборной Армении интересуется итальянская "Фиорентина", но сам Сперцян хотел бы доиграть сезон в "Краснодаре".
Корнеев: Сперцян может быть эффективен в чемпионате Голландии, но лично я не слышал об интересе к игроку
Экс-игрок "Фейеноорда" Игорь Корнеев высказался по поводу возможного перехода Эдуарда Сперцяна в чемпионат Голландии.
Фото: РПЛ