Из «Локо» со мной действительно связывались, но я отказался. Почему? Всё просто. Я хочу играть в "Зените". И доказывать, что достоин места в основе, - приводит слова Кругового Metaratings.
24-летний россиянин Данил Круговой, выступающий на позиции левого защитника, защищает цвета "Зенита" с лета 2020 года. Воспитанник петербуржцев вернулся в клуб из "Уфы". Весной 2022 года игрок смог завоевать место в основном составе команды и забил 2 гола и отдал 1 ассист. Болельщики команды признали Данила лучшим игроком марта. Но в текущем сезоне Круговой снова стал игроком запаса "Зенита" и за 15 матчей провел всего 542 игровые минуты. В активе защитника 1 голевая передача. Контракт россиянина с коллективом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2024 года.
Ранее СМИ сообщили о том, что "Локомотив" хотел видеть Кругового в своей команде, но футболист не захотел переходить в стан "железнодорожников".
Круговой: я отказался от перехода в "Локомотив", хочу играть в "Зените" и доказывать, что достоин места в основе
Российский футболист Данил Круговой рассказал, что отказался от перехода в "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"