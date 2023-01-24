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Губерниев: Дзюба - парень рукастый. Надо вспомнить знаменитую фразу: "Руки-то помнят" и взяться за старое

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о нынешнем статусе Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости
"Является ли Дзюба топ-игроком для РПЛ? Наверное, Артем уже переходит в категорию супертопов и пребывает в ранге легенды РПЛ. Дзюба — парень рукастый, ему надо вспомнить знаменитую фразу: "Помнят руки-то, помнят" и взяться за старое — классно играть в футбол", - приводит слова Губерниева "РБ Спорт".

Напомним, ранее стало известно, что "Торпедо" отказалось от идеи с приобретением Дзюбы. Черно-белые сосредоточатся на поиске других кандидатов на усиление атаки.

Дзюба находится в статусе свободного агента с ноября прошлого года, когда расторгнул свое соглашение с турецкой "Адана Демирспор". В августе этого года нападающему исполняется 35 лет.


Дзюба Губерниев
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