По информации источника, "Истанбул Башакшехир" пока не связывался с "Локомотивом". Турецкий клуб обсуждал возможный трансфер только с представителями самого игрока.
В нынешнем сезоне Станислав Магкеев провел 12 матчей в РПЛ и 5 игр в Кубке России, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро. В марте этого года Магкееву исполняется 24 года.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Истанбул Башакшехир" интересуется Магкеевым из "Локомотива"
Полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев попал в сферу интересов "Истанбул Башакшехира".
Фото: ФК "Локомотив"