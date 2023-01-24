- Это (переход) еще не свершилось. Я жду, когда "Локомотив" ко мне вернется, - приводит комментарий Дюссена "РБ Спорт".
Ранее различные источники сообщали, что "Локомотив" и "Стандарт", представляющий чемпионат Бельгии, договорились о переходе 30-летнего центрального защитника из Бельгии Ноэ Дюссена. По сообщениям СМИ, игрок должен был подписать соглашение со столичным клубом до конца сезона с возможностью продления еще на 1 год.
В текущем сезоне Дюссен принял участие в 20 матчах за свой клуб, в которых забил 4 гола и 1 ассист. Авторитетный интернет портал оценивает трансферную стоимость Ноэ 1 млн евро.
Защитник "Стандарта" Дюссен – о переходе в "Локомотив": это еще не свершилось, жду когда клуб ко мне вернется
Бельгийский футболист Ноэ Дюссен высказался по поводу возможного перехода в "Локомотив".
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