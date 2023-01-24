"Даже за то недолгое время, что я играл в России, уже осознал, что Дзюба — большой игрок как для Санкт-Петербурга, так и для России. У него долгая карьера, много голов и трофеев", — сказал Кассьерра в эфире "Матч ТВ".
Также игрок отметил, что ему, как и Дзюбе, хочется занять своё место в истории "Зенита" и радовать болельщиков своей команды результативностью.
После ухода из турецкого "Адана Демирспор" в ноябре прошлого года, 34-летний Дзюба в данный момент находится без клуба. Артём Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 по 2022 годы. Он провёл 249 матчей за сине-бело-голубых, в которых забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.
Нападающий "Зенита" Кассьерра: Дзюба — большой игрок как для Санкт-Петербурга, так и для России
Бразильский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра считает, что Артём Дзюба сыграл большую роль в истории петербургского клуба и российского футбола в целом.
Фото: РИА Новости