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Президент "Урала": может, "Левски" еще передумает отменять наш матч, когда увидит сумму, которую должен заплатить

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Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что российский клуб намерен получить компенсацию от болгарского "Левски" за отказ от товарищеского матча с екатеринбуржцами.
Фото: ФК "Урал"
– Разумеется, будем требовать компенсацию. У нас сумма прописана в контракте между клубами, которые заключаются при договоренности о проведении контрольных игр на сборах. Лучше бы, конечно, сыграть, ведь это срывает нам подготовку. Матч с "Левски" был запланирован на 31 января, и, может быть, болгарский клуб еще передумает отменять его, когда увидит сумму, которую надо заплатить нам. Но если не передумает, то мы уже договорились с другой командой о спарринге на этот день, – цитируют Иванова "Известия".

Ранее один из источников ("Блиц Спорт") сообщал о том, что "Левски" выплатит "Спартаку" и "Уралу" по 10 тысяч евро за отмену товарищеских матчей. Болгарская команда отменила обе встречи с российскими клубами на зимних тренировочных сборах, объяснив это политическим давлением и недовольством фанатов.

21 января "Урал" в своих социальных сетях выложил фрагмент письма, который "Левски" направил в адрес клуба из Екатеринбурга. Команда из Софии тогда попросила с пониманием отнестись к ее решению и выразила надежду на то, что встретится с "Уралом" в будущем.

Сегодня "Урал" проведет товарищескую игру с другим болгарским клубом – "Ботевом". Этот матч станет первым для команды Виктора Гончаренко на зимних сборах в Дубае.


Урал Иванов Г. Левски
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