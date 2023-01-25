– Не сомневаюсь, что могут. В том числе и в ведущие. Вот недавно Коля Прудников перешел в венгерский "Мезекевешд". Из чемпионата Франции недавно у меня интересовались Черниковым и Карпукасом. Ведущие направления для россиян в силу известных причин сейчас – это Израиль, Кипр, Сербия и Турция, – приводит слова Акаева Metaratings.
И Александр Черников, и Артем Карпукас по позиции являются опорными/центральными полузащитниками. Черников представляет футбольный клуб "Краснодар", а Карпукас играет в московском "Локомотиве". Александр пропускает уже несколько месяцев из-за полученного повреждения, его контракт с краснодарским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Артем в текущем сезоне стал важным игроком основы "железнодорожников", его соглашение с московской командой действует до 31 мая 2025 года. В текущем сезоне он принял участие в 15-ти матчах "Локо" в РПЛ, забил один мяч. В 2022 году Карпукас вызывался в расположение сборной России по футболу.
Агент: из чемпионата Франции недавно у меня интересовались Черниковым и Карпукасом
Футбольный агент Джамал Акаев считает, что российские футболисты все еще могут переходить в зарубежные клубы, несмотря на санкции и политическую ситуацию в мире.
Фото: ФК "Локомотив"