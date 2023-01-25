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Сенников: Изидор – хороший нападающий. Если бы "Локомотив" отпустил его в "Лорьян", не знаю, с кем бы команда осталась

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Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников отреагировал на новость, что нападающий "железнодорожников" Вильсон Изидор останется в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
– Изидор – хороший нападающий. Если бы "Локомотив" отпустил его в "Лорьян", не знаю, с кем бы команда вообще осталась тогда. Сейчас у "железнодорожников" не так много атакующих футболистов. Изидор хорошо зарекомендовал себя. Это хороший трансфер для "Локо", – цитирует Сенникова "РБ Спорт".

Чуть ранее российский журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что "Локомотив" не отпустил Вильсона Изидора во французский "Лорьян", который предложил аренду, но без обязательного права выкупа, что категорически не устраивает "железнодорожников".

Однако "Лорьян" сохраняет интерес к Изидору и планирует вернуться с улучшенным предложением. По итогам 19-ти сыгранных туров французской Лиги 1 французский клуб располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

Вильсон Изидор принадлежит "Локомотиву" с января 2022 года, действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Вильсон провел за "Локо" 17 матчей в РПЛ и Кубке России, забил четыре мяча, отдал четыре голевых передачи.


Сенников Изидор Локомотив Лорьян
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