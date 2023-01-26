- Футбол для меня все. Это моя жизнь! Покидать поле во время дерби в тот момент, когда команда в тебе нуждается, ужасно... Это очень огорчает. Понимаю, что мне необходимо принимать такие ситуации. И наконец-то повзрослеть — в том смысле, чтобы больше не давать волю эмоциям, - приводит мнение Карраскаля "СЭ".
В матче 26-го тура розыгрыша РПЛ 2021/2022 в матче ЦСКА против "Динамо" (1:0) колумбийский атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль выразил недовольство своей заменой. Уже в следующем сезоне российского первенства в матче против "Спартака" (2:2) наставник армейского коллектива Владимир Федотов произвел замену Карраскаля на 66 минуте, и игрок снова оказался недоволен решением тренера.
ЦСКА ушел на зимний перерыв, расположившись на 5-м месте в таблице РПЛ после 17 проведенных туров. Команда Федотова набрала 29 очков и на 3 балла опережает "Ахмат", идущий на строчку ниже. В этом сезоне колумбийский игрок принял участие в 18 матчах -16 в РПЛ и 2 в Кубке России. В активе Карраскаля 5 голов и 6 ассистентских действия.
Карраскаль – о недовольстве заменами: понимаю, что мне необходимо принимать такие ситуации. И наконец-то повзрослеть
Хавбек из Колумбии Хорхе Карраскаль, выступающий в ЦСКА, рассказал о своей реакции на замены в матчах.
Фото: "СЭ"