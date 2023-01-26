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Карраскаль: хотел бы остаться в ЦСКА надолго, но решение за руководством клуба

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Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался по поводу своего будущего в клубе.
Фото: "СЭ"
- Сейчас я сосредоточен на том, чтобы завершить сезон в ЦСКА. И, если честно, остался бы в России надолго. Но решение за руководством клуба. Лично у меня огромное желание продолжить играть за армейцев, - приводит слова Карраскаля "СЭ".

Атакующий полузащитник из Колумбии Хорхе Карраскаль стал игроком ЦСКА в феврале прошлого года. Весной 2022 года футболист сыграл в 11 матчах, в которых отметился 1 голов и 1 голевой передачей. В сезоне 2022/2023 Хорхе стал одним из ключевых игроков столичного коллектива и в 18 матчах оформил 5+6 по системе гол плюс. Соглашение колумбийца с "армейцами" истекает летом 2026 года. В мае Карраскалю исполнится 24 года.

Ранее различные источники отправляли Карраскаля в другие клубы, в частности бразильский "Фламенго" и испанский "Атлетико". Но агент игрока и сам Хорхе опровергли эту информацию.


Карраскаль ЦСКА Фламенго Атлетико
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