– Не знаю, кто что говорил, это вопрос к клубу. На данный момент Георгий на сборах с командой, назад домой его никто не отправляет. Готовится, работает, доказывает. Как будет дальше, время покажет. Он точно не планирует уходить из ЦСКА. Предложения? Даже если они есть, а у футболиста уровня Щенникова они всегда есть, мы их ни в коем случае не рассматриваем. Для нас существует один клуб – ЦСКА, – цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее российский журналист и инсайдер Иван Карпов опубликовал в своем телеграм-канале информацию о том, что "армейцы" не намерены продлевать контракт с Щенниковым. Клуб открыто заявил об этом самому игроку. Контракт Георгия с московским ЦСКА истекает в конце текущего сезона.
Щенников играет за основную команду ЦСКА с января 2009 года, является воспитанником этого клуба. В текущем сезоне РПЛ и Кубка России 31-летний защитник провел за "армейцев" всего пять матчей, провел на поле в общей сумме 375 минут. Всего в составе ЦСКА у Георгия насчитывается 366 матчей, 10 забитых мячей и 15 результативных передач.
Агент: у игрока уровня Щенникова всегда есть предложения. Но сейчас он на сборах ЦСКА, домой его никто не отправляет
Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал о ситуации с будущим российского защитника Георгия Щенникова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА