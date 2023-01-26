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"Чемпионат": 28 января защитник "Бенфики" Конти пройдёт медосмотр в "Локомотиве"

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По информации СМИ, защитник "Бенфики" Херман Конти 28 января пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт с московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Бенфика"
Как сообщает источник, 26 января Конти вылетит в расположение "железнодорожников". На 28 января назначен медицинский осмотр, после которого защитник подпишет контракт с "Локо" до 30 июня 2025 года.

Большую часть своей карьеры за "Бенфику" 28-летний игрок провёл в арендах за другие команды, хотя принадлежит лиссабонцам с лета 2018 года. В его послужном списке числятся выступления за мексиканский "Атлас", а также бразильские клубы "Америка" и "Баия". Известный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 млн евро.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ "Локомотив" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав к перерыву в сезоне всего 13 очков. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года, а игры Кубка России - в конце февраля.

Источник: "Чемпионат"


Локомотив Бенфика РПЛ
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