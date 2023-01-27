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Газизов: по футбольным качествам Урунов в порядке, психологически - нет. Не смог совладать с собой при такой зарплате

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов объяснил, почему узбекский атакующий полузащитник Остон Урунов не смог раскрыться в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Потерялся, не смог совладать с собой при такой зарплате. По футбольным качествам Урунов в порядке, психологически - нет. Если справится с внутренними метаниями в Узбекистане, снова себя проявит. В каком клубе? Слышал про "Навбахор". Сложно ли было предположить проблемы до того, как Урунов сник? Невозможно. Для меня вообще удивительно произошедшее с ним. Физически, технически и тактически Остон хорош. Повлиял ли на него ковид, медные трубы, мелкие травмы или большие деньги, сказать затрудняюсь. Будем надеяться, что всё закончится хорошо, - передает слова Газизова Matchtv.ru.

22-летний узбекский атакующий полузащитник Остон Урунов в феврале 2020 года в возрасте 19 лет перешел в "Уфу" из ташкентского "Локомотива". Летом 2020 года генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, организовавший трансфер Урунова, занял аналогичную должность в московском "Спартаке", в августе 2020 в составе красно-белых оказался и Остон, который сразу после этого опубликовал в социальных сетях нашумевшее фото с покупками из дорогих бутиков.

Футболист не смог закрепиться в "Спартаке", после аренды в "Уфу" в сентябре 2022 года он перешел в "Урал" на правах свободного агента, однако вскоре расторг контракт с клубом по обоюдному согласию после 3 матчей во всех турнирах. За всё время выступлений в РПЛ Урунов сыграл в ней 45 матчей, не отметившись ни одним результативным действием.


Спартак Уфа Урунов Газизов
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