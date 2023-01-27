"Если поднять все, что он про меня говорил, то это ненормальные вещи. Поэтому не знаю, хотел ли бы сесть потолковать с ним по душам. Теперь Массимо заявляет, что "Глушаков — великий игрок" и он пожмет мне руку. Наверное, только сейчас разобрался, что его "друзья" не только оболгали меня, но и ему самому испортили тренерскую карьеру", - цитирует Глушакова "СЭ".
Напомним, Массимо Каррера вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева перед началом сезона 2016/17. В самом начале сезона Аленичев был уволен после вылета из квалификации Лиги Европы от кипрского АЕКа. Каррера стал исполняющим обязанности главного тренера и в итоге в том же сезоне выиграл с клубом первый с 2001-го года чемпионский титул.
Итальянец проработал в "Спартаке" до 2018 года. Сообщалось, что он покинул клуб в результате конфликта с лидерами команды, в числе которых был и действующий капитан красно-белых Денис Глушаков.
После ухода из "Спартака" Каррера работал главным тренером греческого АЕКа и итальянского "Бари".
Глушаков: наверное, Каррера только сейчас разобрался, что его "друзья" оболгали меня и испортили ему карьеру
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался о своем отношении к бывшему главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.
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