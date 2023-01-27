"Я пережил этот период — тяжелый, не скрою. Когда уходил из "Спартака", поблагодарил его болельщиков, не сказав ни слова о той травле, через которую прошел. И которую, поверьте, способен выдержать не каждый", - цитирует Глушакова "СЭ".
Напомним, Денис Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 годы. В 2016 году полузащитник был выбран новым капитаном команды. В сезоне 2016/17 "Спартак" с Глушаковым стал чемпионом России. Всего на его счету 173 матча за красно-белых, в которых он забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач.
После ухода из "Спартака" Глушаков выступал за "Ахмат" и "Химки", которые покинул зимой этого года. Сейчас полузащитник, которому сегодня исполнилось 36 лет, находится на сборах с "Пари НН".
Глушаков: когда уходил из "Спартака", не сказал ни слова о травле, через которую прошел
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался о том, как покидал красно-белых.
Фото: ФК "Химки"